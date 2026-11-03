【本日】ファミマに「銀だらの煮付け」登場！ 30円引きで買えるぞ

ファミリーマートは11月3日より、全国の店舗で「甘辛いたれで煮付けた 銀だらの煮付け」を発売します。価格は498円です。

ファミマに「銀だらの煮付け」登場！ クーポンで30円引き

水産庁が魚の消費拡大を推進するために制定した「いいさかなの日」（11月3日～7日）に合わせた商品で、サステナブルな漁業で獲れたアラスカ産の天然銀だらを使用しています。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」では、対象商品が30円引きになるクーポンを11月3日から16日まで配信します。

▲甘辛いたれで煮付けた 銀だらの煮付け 498円

サステナブルな漁業で獲れたアラスカ産の天然銀だらを使用しています。脂がのったふっくらとした銀だらに、醤油ベースの甘辛いたれを絡めています。電子レンジで温めるだけで食べられます。

■ファミペイで30円引きクーポンを配信

ファミペイでは、対象商品6品に使える30円引きクーポンを配信します。「甘辛いたれで煮付けた 銀だらの煮付け」を対象に含まれます。配信期間は11月3日～16日です。

▲熟成仕立てほっけの塩焼き 388円

▲たんぱく質6.7g海鮮スティック プレーン 185円 ※沖縄県は190円

▲たんぱく質7.5g 海鮮スティック 博多明太入りマヨネーズ 184円 ※沖縄県は190円

▲たんぱく質5.6g 海鮮スティック チーズクリーム入り 190円 ※沖縄県は198円

▲かに風味かまぼこ 156円

銀だらの煮付けがお得に！

脂ののった銀だらを甘辛いたれで味わえる、ファミリーマートの新商品。電子レンジで温めるだけで食べられるので、手軽に魚のおかずを用意したいときにも便利です。

さらに、ファミペイのクーポンを使えば対象商品が30円引きになります。銀だらの煮付けをはじめ、ほっけの塩焼きや海鮮スティックなど、アラスカ産シーフードを使った商品をお得に楽しんでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年11月3日

・クーポン配信開始日：2026年11月3日

・クーポン配信終了日：2026年11月16日

※価格は税込み表記です。