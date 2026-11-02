大とろが110円！ サーモンや牛たん握りも！「デカねた祭り」11月4日スタート

回転寿司チェーン「はま寿司」は11月4日より、「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を全国の店舗で開催します。
今回の目玉商品は、みなみまぐろ大とろを110円で楽しめる一貫です。また、サーモンやチーズを使った握り、大判姿いかや牛たん握りなど、さまざまなメニューを提供します。
はま寿司の大とろが今だけ110円！
▲みなみまぐろ大とろ 110円
脂がのった、とろけるような味わいが特徴という一貫です。11月11日まで販売します。
炙りサーモンや贅沢チーズのチキンフライ握りも！
その他、サーモンを香ばしく炙った「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、北海道産の4種類のチーズ（ゴーダ、チェダー、カマンベール、パルメザン）をチキンと合わせた「北海道産チーズのチキンフライ握り」、えび天に白髪ねぎと“甘辛チリソース”をトッピングした「えび天握り（シャキシャキ葱チリソース）」を提供します。
▲山盛り 炙りとろサーモンつつみ 176円
▲北海道産チーズのチキンフライ握り 176円
▲えび天握り（シャキシャキ葱チリソース） 176円
▲大判姿いか 231円
▲真鱈白子軍艦 231円
牛たん握りなど贅沢メニューも！
至福の一貫シリーズでは、引き締まった身と上品な甘みが特徴という「鹿児島県産 大切り活〆平政（ひらまさ）」、大判の牛タンを直火焼きで香ばしく仕上げた「直火焼き牛たん握り」を販売します。
▲鹿児島県産 大切り活〆平政 319円
▲直火焼き牛たん握り 429円
温かいサイドメニューも登場
サイドメニューでは、筍や椎茸、アサリなどの5種類の具材が入った茶碗蒸しに、中華風の餡を合わせた「五目中華茶碗蒸し」、ホワイトソースを包んだ「グラタンクリームコロッケ2個」が登場します。
▲五目中華茶碗蒸し 319円
▲グラタンクリームコロッケ2個 297円
大とろ110円は見逃せない！
脂ののった大とろを110円で楽しめるのは見逃せません！ 炙りサーモンやチーズを使った握り、牛たん握りなど、気になるメニューがそろっています。
温かい茶碗蒸しやクリームコロッケもあるので、肌寒い季節のお寿司ランチや夕食にもぴったりです。お得な大とろを味わいに、はま寿司へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月4日
・終了日：2026年11月11日（みなみまぐろ大とろの販売終了日）
※価格は税込み表記です。
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