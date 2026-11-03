とろ～り海老入り「五目そば」がうまそ！ 豚肉も野菜も具だくさん

ラーメンチェーン「丸源ラーメン」は11月12日より、期間限定メニュー「熟成醤油 丸源五目そば」と「熟成醤油 海老五目そば」を販売します。これに先立ち、10月29日から一部店舗で先行販売を開始しています。
丸源ラーメンに冬限定の五目そばが登場！
今回登場するのは、醤油とオイスターソースをブレンドしたスープに、海老や豚肉、白菜、ヤングコーンなど8種類の具材を使った餡をかけた五目そばです。
具材の味や彩り、食感を楽しめるメニューで、海老入りの商品もラインアップしています。全国販売は12月下旬までを予定しています。
▲熟成醤油 丸源五目そば 1023円
醤油とオイスターソースをブレンドした、旨みとコクのあるスープに、海老や豚肉、白菜、ヤングコーンなど8種類の具材を使った餡をかけています。
▲熟成醤油 海老五目そば 1199円
海老を増量したメニューで、「熟成醤油 丸源五目そば」と同じく醤油とオイスターソースをブレンドしたスープに、8種類の具材を使った餡を合わせています。
10月29日から先行販売している店舗は、宮城県の仙台長町南店、埼玉県の入間インター店、東京都の西新井店、愛知県の豊川店と豊橋曙店、大阪府の高槻唐崎店、福岡県の太宰府大佐野店の7店舗です。
なお、一部店舗では販売価格が異なるほか、取り扱いのない場合があります。
海老も豚肉も野菜も！ 冬に食べたい五目そば
海老に豚肉、白菜、ヤングコーンなど、いろいろな具材が入った五目そば。しかも、とろみのある餡かけ仕立てというのが、これからの寒い季節にはたまりませんね！
さらに海老を増量した「海老五目そば」もあるというから、こちらも気になります。具だくさんの熱々ラーメン、これは食べたくなりますね！
・先行販売開始日：2026年10月29日
・全国販売開始日：2026年11月12日
・販売終了予定：2026年12月下旬
※価格は税込み表記です。
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