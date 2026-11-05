パスタじゃなくてピザ!? ピザーラに「カチョエペペ」が登場！

ピザーラは11月4日から、新シリーズ「大人のピザシリーズ」として、「カチョエペペ ～ペコリーノチーズ＆黒胡椒～」「THE ベーコンピザ ～熟成ベーコン＆北海道産ポテト～」を期間限定で販売しています。

パスタでおなじみの「カチョエペペ」がピザに！

ピザーラに、素材の味わいを生かした新シリーズ「大人のピザシリーズ」が登場しました。



新商品2品と、既存商品の「ピザーラ セラーノペッパー ～青唐辛子＆熟成サラミ～」を加えた3商品を展開します。



中でも注目したいのが、イタリアのパスタ料理をイメージした「カチョエペペ」です。

▲カチョエペペ ～ペコリーノチーズ＆黒胡椒～ P：1880円～／M：2180円～／L：3500円～



「カチョエペペ」は、イタリア語で「チーズと胡椒」を意味する、ローマの伝統的なパスタ料理。一般的にはペコリーノチーズと黒胡椒を使った、シンプルな味わいが特徴です。今回、ピザーラはそんなカチョエペペをピザにアレンジしました。



イタリア産ペコリーノチーズの濃厚なコクと、黒胡椒の香りが特徴。クリーミーなグラタンソースに北海道産マスカルポーネを合わせ、まろやかな味わいに仕上げたといいます。



さらに、焼き上げた後にペコリーノチーズを振りかけ、香りとコクを引き立てています。



チーズ好きには「カチョディップソース」も！

さらに、ピザやサイドメニューにかけたり、つけたりして楽しめる新商品「カチョディップソース」も登場しました。

▲カチョディップソース 500円（約120g）



北海道産マスカルポーネとペコリーノチーズを使用した、濃厚でクリーミーなチーズソースです。



マスカルポーネのまろやかさに、ペコリーノチーズのコクと黒胡椒のアクセントを加えています。



好きなピザにかけるのはもちろん、チキンやポテトなどのサイドメニューにつけるのもおすすめとのことです。

熟成ベーコンのピザも登場！

もうひとつの新商品は、熟成ベーコンと北海道産ポテトを組み合わせたピザです。

▲THE ベーコンピザ ～熟成ベーコン＆北海道産ポテト～ P：1880円～／M：2180円～／L：3500円～



スモーキーな風味の熟成ベーコンに、ホクホクとした北海道産ポテトを組み合わせた一枚。ベーコンの肉感や旨みをしっかり楽しめる仕立てで、ビールなどのお酒とも相性がよいそうです。



また、「大人のピザシリーズ」には、青唐辛子の爽やかな辛さと熟成サラミの旨みが特徴の既存商品もラインナップします。

▲ピザーラ セラーノペッパー ～青唐辛子＆熟成サラミ～ P：1900円～／M：2200円～／L：3540円～

あの「カチョエペペ」がピザになるとは！

カチョエペペという料理名、最近はファミレスなどでも見かけるようになりましたよね。チーズと黒胡椒を使ったシンプルなパスタですが、それをピザにするとは！



今回のピザはペコリーノチーズにマスカルポーネ、さらにグラタンソースも合わせているので、かなりクリーミーな味わいが期待できそうです。



同じくペコリーノチーズを使用した「カチョディップソース」も気になるところ。チーズ好きなら、ピザにさらにチーズソースをかけてみるのもよさそうですね。



販売期間は2027年3月2日までの予定です。

（※文中の価格はすべて税込）