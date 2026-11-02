Amazonセール情報大紹介！ 第2436回
仕事も普段使いも、これくらいでいい！ Ryzen 5＆16GBメモリのNECノートが12万9800円
2026年11月02日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-AR562H-N15）」をチェック！
NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-AR562H-N15）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格151,800円から14％オフの129,800円で販売中。
仕事にも普段使いにも使えるノートPCが欲しい。でも、必要以上に高い性能を求めているわけではない。そんな人には、NECの「LAVIE N15」もよさそうだ。16GBメモリを搭載し、Microsoft 365 Personalも24か月利用できる。15.6型のフルHD IPS液晶も備え、仕事から日常の作業まで幅広く使える構成だ。
①Ryzen 5と16GBメモリの基本構成
プロセッサーにはAMD Ryzen 5 7535Uを採用し、最大動作周波数は4.55GHz。メモリはDDR5 SDRAMの16GBを搭載する。SO-DIMMの16GBモジュール1枚で構成され、最大32GBまで対応。デュアルチャネル構成にも対応可能だ。
②15.6型フルHD液晶と豊富な接続端子
15.6型のスーパーシャインビューLED IPS液晶を搭載し、解像度はフルHD。広視野角に対応する。HDMI出力端子のほか、USB Type-C端子を1基、USB Type-A端子を2基搭載。さらに、有線LAN端子やヘッドフォンマイクジャックも備える。
③Officeを24か月利用できる構成
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属する。ストレージには256GBのPCIe SSDを採用。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応するほか、HD解像度（720p）のウェブカメラにはプライバシーシャッターを備える。保証期間は1年間で、ACアダプタや保証書などが付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7535U
【メモリ】16GB DDR5 SDRAM（最大32GB）
【ストレージ】256GB SSD（PCIe）
【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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