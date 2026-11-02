Amazonセール情報大紹介！ 第2435回
JBLの20W防水スピーカーが9,800円！ ペットボトルサイズで低音にもこだわった「FLIP ESSENTIAL 3」
2026年11月02日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】JBL ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP ESSENTIAL 3」をチェック！
JBLのポータブルBluetoothスピーカー「FLIP ESSENTIAL 3」がAmazonで割引対象。参考価格13,200円から26％オフの9,800円で販売中。
コンパクトなボディながら、パワフルなサウンドと深みのある低音を楽しめるのが魅力。フルレンジドライバーと対向式デュアル・パッシブラジエーターを搭載し、豊かな音を届けるための工夫が詰まっている。最大10時間の連続再生にも対応し、好きな場所へ持ち出して音楽を楽しめる。
①最大20W出力と低音を支える音響設計
最大20W出力に対応し、JBL Pro Soundによるパワフルなサウンドを楽しめる。44×80mmのフルレンジドライバーと対向式デュアル・パッシブラジエーターを搭載。深みのある低音を追求し、周波数帯域は65Hz～20kHzとなる。
②最大10時間再生の小型ボディ
本体サイズは7×6.8×17.5cm、重さは520g。ペットボトルサイズのコンパクトな形状で持ち運びやすい。最大10時間の連続再生に対応し、充電にはUSB Type-C端子を使用する。5V／2Aでの充電時間は約3時間。
③IPX7防水と自動再接続で使いやすい
IPX7の防水性能を備え、水深1mで30分間の水没を想定した設計。浴室やキッチン、キャンプなどでの使用にも対応する。Bluetoothを採用し、一度ペアリングした機器とは次回から自動で再接続できる。
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