Amazonセール情報大紹介！ 第2434回
ライカ監修カメラに512GB！ シャープ「AQUOS R11」がAmazonで14万円台に
2026年11月02日 16時55分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】シャープ スマートフォン「AQUOS R11」512GBモデルをチェック！
シャープのスマートフォン「AQUOS R11」512GBモデルがAmazonで割引対象。参考価格163,900円から9％オフの149,000円で販売中。
ライカ監修のカメラを搭載し、2.9倍の望遠撮影にも対応。AIが被写体に応じてズーム倍率を調整する機能も備える。さらに、写真に写り込んだ影の除去や、集合写真の目つぶり軽減にも対応。撮影した写真や動画をたっぷり保存できる512GBの大容量ストレージも魅力だ。
①3850万画素の望遠カメラに手ブレ補正
ライカ監修のカメラを搭載。望遠カメラは約3850万画素で、焦点距離は68mm相当、F値は2.4。PDAFと光学式手ブレ補正を採用し、最大5.9倍の光学相当ズームも備える。
②ピーク輝度3600nitの6.5型画面
6.5型ディスプレーはピーク輝度3600nitに対応。HDR表示をサポートし、高いコントラストも特徴だ。ピーク輝度は2026年6月時点のシャープ調査でAQUOS史上最高となっている。
③Snapdragon搭載と進化した冷却機構
Snapdragon 8s Gen 4を搭載し、AQUOS R10との比較でCPU性能が約13％、GPU性能が約40％向上。ベイパーチャンバーの有効放熱面積もR10比で2.87倍に拡大している。メモリは12GBで、最大12GBの仮想メモリにも対応する。
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