『私的My推しガジェット』は、アスキーの各編集者が個人的に推しているガジェットを紹介していくレビュー企画です。

マウス好きのみなさんに紹介したいのが、「マウスの中からマウスが出てくる」という、聞いただけで「！？」となってしまう製品です。サンワサプライの「400-MAWB238BK」は、手首にやさしいエルゴノミクス（人間工学）デザインの大きなマウスから、中に収まった小さな携帯用マウスを取り出せる2in1仕様。まさに「マウス in マウス」です。昔観たジャッキー・チェンの映画『サンダーアーム』の、クルマの中から別のクルマが出てきて逃走するシーンを思い出したのは筆者だけでしょうか？

デスクではしっかり握れる大きなマウス、外出先ではポケットに入る小さなマウス。この合体と分離を1台でやってのけます。便利かどうかは人によって意見が分かれそうですが、この発想そのものに拍手を送りたい。そう思わずにいられない一品です。

400-MAWB238BKは、エルゴマウスと小型マウスが一体になった2in1マウスです。現在はクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売中（2026年11月29日まで）で、一般販売予定価格は8480円です。最大3台の機器と接続でき、内訳はBluetoothが2台、USBレシーバーが1台です。カーソルの速さは800～4000カウントの5段階で切り替えられます。

電源はUSB Type-Cによる充電式で、合体した状態なら約2時間の充電で最大約175日使えます。サイズは合体時が約W8×D10.4×H7.4cm、小型マウスが約W4.5×D5.7×H1.9cm。カラーはブラックのみです。