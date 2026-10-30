ポスター、フライヤー、クリアファイル、ポケットティッシュを通じて、詐欺電話への対策や相談窓口を紹介！

Cygames（以下サイゲームス）は10月30日、大阪府警察と共同で、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）を用いた、ニセ警察による詐欺被害防止の啓発品を制作したと発表。2026年11月1日から、大阪府内で順次掲示・配布される。

本取り組みでは、ゲーム内のキャラクターであるビィが「スマホ安心大使」に就任。ポスター、フライヤー、クリアファイル、ポケットティッシュを通じて、詐欺電話への対策や相談窓口を紹介するという。

取り組みの背景

近年、警察官や警察関係者を装い、金銭などをだまし取る「ニセ警察」による詐欺電話被害が問題となっている。大阪府警察のデータによると、2025年の大阪府内におけるニセ警察詐欺の認知件数は1304件、被害額は約100億6895万円だった。被害者の年代別割合は30代が約20％、20代が約17％を占めており、若い世代への注意喚起も課題となっている。

サイゲームスはこれまでにも大阪府警察とセキュリティ演習で連携し、犯罪被害防止に向けた啓発活動を行ってきた。今回、若い世代への防犯啓発を目的として、当社の大阪拠点である「大阪Cygames」に協力の要請が寄せられたという。

大阪Cygamesが中心となって開発した本作は、20代から30代を中心とするユーザーに親しまれている。こうしたユーザー層と、今回の啓発活動で情報を届けたい層が重なることから、本作のキャラクターを用いた啓発品を共同制作することとなった。

啓発活動の概要

本作のキャラクターを用いたポスター、フライヤー、クリアファイル、ポケットティッシュを制作。大阪府内での掲示・配布を通じて、ニセ警察詐欺の防止を呼び掛けるとのこと。

フライヤーの裏面では、「スマホ安心大使」に就任したビィが、詐欺電話への対策や、困ったときの相談先を紹介している。

【啓発内容】

・特殊詐欺対策アプリの紹介

警察庁推奨アプリ「詐欺対策 by NTTタウンページ」「詐欺バスター Lite」を紹介し、詐欺電話への対策を呼び掛ける。

・相談窓口の案内

不審な電話や「闇バイト」の誘いなどに不安を感じたときの相談先として「#9110」を案内。

【掲示・配布情報】

開始日：2026年11月1日から順次

掲示・配布場所：大阪府内の各警察署、交番、公共施設など

関係者からのコメント

【大阪Cygames 代表・國府 力氏】

これまで、詐欺被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。警察を騙る巧妙な詐欺電話は、誰もがだまされ得る非常に卑劣な犯罪です。 このたび大阪府警察様と連携し、地域社会に貢献できる機会をいただけたことを大変光栄に思います。今回の活動が、府民の皆さまの防犯意識の向上と、安全・安心な暮らしの一助となることを心より願っております。

【『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』クリエイティブディレクター・福原 哲也氏】

「グランブルーファンタジー」シリーズの代表的なキャラクターであるビィ君が「スマホ安心大使」を拝命し、本活動に貢献できることを大変光栄に思います。 この取り組みをきっかけに、巧妙化する詐欺電話に対する皆さまの防犯意識がより一層高まることを願っております。 このような地域貢献活動にビィ君が起用されるに至りましたのも、日頃よりサイゲームスの作品を応援してくださるファンの皆さまの温かいご支援によるものと受け止めており、心より御礼申し上げます。

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月9日）

価格：

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】

Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Special Edition：9900円（ダウンロード版）

Switch 2／PS5 CyStore特装版：2万3430円（パッケージ版）

PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】

Standard Edition：3960円（ダウンロード版）

Special Edition：6490円（ダウンロード版）

PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

© Cygames, Inc.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©2026 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PS4 logo" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.