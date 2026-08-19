『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PCが登場 LEVEL∞からRyzen・Radeon搭載モデル発売
2026年08月19日 16時00分更新
ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PCを8月19日に発売する。価格は229,700円から。AMD RyzenプロセッサとAMD Radeonグラフィックスカードを組み合わせ、同作を快適に楽しめる構成として用意する。
推奨PCは、実際のゲームプレイを通して動作確認を済ませたモデルで、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を安心して遊びやすい点が特徴だ。BTO（Build to Order）に対応し、SSDの増設や周辺機器の追加など、用途に応じたカスタマイズも可能。さらに、グリーン購入法適合商品として案内され、環境配慮の観点も打ち出す。
ラインアップは3機種で、LEVEL-M8AM-R77-PGXB-GFRはAMD Ryzen 7 7700、AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSDを備え、販売価格は229,700円だ。LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-GFRはAMD Ryzen 7 9700XとAMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6を搭載し、価格は289,800円だ。いずれもWindows 11 Home、AMD A620チップセット、ミニタワー筐体、microATX構成、550W 80PLUS BRONZE認証ATX電源を採用する。
上位モデルのLEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-GFRは、AMD Ryzen 7 9800X3DとAMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6を組み合わせ、ゲーム性能を重視した構成だ。Windows 11 Home [DSP版]、DDR5 16GB、1TB NVMe対応 M.2 SSD、850W 80PLUS GOLD認証ATX電源を備え、販売価格は439,800円となる。購入は特集ページおよび各製品ページから行える。
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