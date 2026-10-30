いよいよ発売間近！ Switch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が14％オフ

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ゼルダの伝説 時のオカリナは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、7755円（14％オフ）で予約受付中です（10月30日現在）。

本作は、NINTENDO 64の名作をフルリメイクしたソフト。グラフィックの一新に加え、子どもと大人という2つの時代を行き来する謎解きやアクションが大幅に進化しています。

ボタン操作だけでなく本体マイクへの鼻歌で演奏できるオカリナ機能や、冒険を振り返る「時の軌跡」機能、スマホ連携サービスなど、現代に合わせた快適なプレイ環境で壮大な物語を楽しめます。

グラフィックの一新と機能追加で名作がフルリメイク

NINTENDO 64の名作がSwitch 2で復活。高精細な映像美と新たな利便性機能で名作の冒険がより鮮やかに蘇ります。

子どもと大人の2つの時代を行き来する奥深い謎解き

2つの時代を行き来し、それぞれの時代で異なるアイテムや能力を活用することでダンジョンの仕掛けや謎を解き明かします。

マイクへの鼻歌でも奏でられる革新的なオカリナ演奏

ボタン操作はもちろん、Switch 2本体のマイクに向かって鼻歌を歌うことでもオカリナの音色を響かせることができます。

まとめ：28年前の名作が蘇る

おすすめしたいのは、「ゼルダシリーズが好きな人」です。「ブレワイ」や「ティアキン」、「知恵かり」など近年の作品から入った世代は、新作ゼルダとして存分に冒険を楽しめると思います。

いっぽうで、1998年（28年前）のNINTENDO 64版を当時遊んだ世代は、思い出との違いを楽しめます。古いけれど新しい「名作のフルリメイク」は、きっと新旧ファンを繋げてくれることでしょう。

発売まであと一週間。パッケージ版を14％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。