これからの季節も足元ぽかぽか！ アイリスオーヤマの折りたたみデスクパネルヒーター

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アイリスオーヤマの販売する折りたたみ式のデスクパネルヒーターが売れています。Amazon.co.jpでは、7690円で購入できます（10月30日現在）。

本製品は、デスク下や机の足元をやさしく温める暖房器具。広範囲のヒーター面でひざ下全体をしっかり保温。温度は弱から強まで好みの温かさに無段階で微調整可能です。

6時間経過で自動オフになる切りタイマーや、異常過熱を防ぐ温度ヒューズなど安全機能も充実。使わないときはコンパクトに3つ折り収納でき、オフィスや在宅ワークの冷え対策に活躍します。

無段階温度調節と広範囲ヒーターで足を快適保温

好みや室温に合わせて弱～強まで無段階で温度調整が可能。広い面でひざ下全体をじんわり包み込むように温めます。

6時間自動切タイマー＆温度ヒューズ搭載の安全設計

消し忘れを防止する6時間自動切りタイマーと異常過熱時の電源オフ機能を備え、長時間の使用も安心・安全です。

コンパクトに畳める折りたたみ式で収納も持ち運びも便利

3つに折りたたむことで薄型スリムにまとまります。オフシーズンの収納はもちろん、オフィスへの持ち運びも簡単です。

まとめ：デスクワークのおともに！

おすすめしたいのは、「冷えに悩む方」です。足元から来る冬の冷えは集中力を阻害するもの。本製品を使えば、じんわりとした温かさでひざ下を快適にできます。ひざ掛けと併用すればまるでコタツのようにポカポカです。

当然ながらファンヒーターと違って風も出ないので静音性にも優れています。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるのも◎。この冬の冷え対策に、ぜひ購入を検討してみてください。