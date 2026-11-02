よく吸って、軽い。だから「パワかる」！ 本体2.5kg＆自走式ヘッド、日立の日本製サイクロン掃除機が25％オフ

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【Amazonで割引中】日立 サイクロン式掃除機「パワかる（CV-SP300M N）」をチェック！

日立のサイクロン式掃除機「パワかる（CV-SP300M N）」がAmazonで割引対象。参考価格42,680円から25％オフの31,980円で販売中。

吸込仕事率290Wのパワーを備えながら、ホースやヘッドは軽く、パイプも細く設計。日立の「パワかる」は、しっかり吸うことと軽快な取り回しを両立したサイクロン式掃除機だ。ヘッドは軽い力で前に進み、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取る。吸引力だけでなく、掃除中の扱いやすさにもこだわったモデルだ。

①強い吸引力が続くサイクロン構造

高性能小型ファンモーターを搭載し、吸込仕事率290Wの強い吸引力を実現。フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取る。さらに、力強い旋回気流でごみと空気を遠心分離し、吸込力が99％以上持続する。

②緑色LEDでごみを照らし、押し引きで吸引

「ごみくっきりライト」は緑色LEDで見えにくいごみを浮かび上がらせる。さらに「シンクロフラップ」がヘッドの押し引きに合わせて開閉。押すときも引くときもごみを吸い取り、取り残しを減らす。

③髪の毛がからまりにくく、ごみも圧縮

髪の毛などがからまりにくい「からまんブラシ」を採用。異なる角度のブラシでごみをかき出す「2アングル形状」も備える。さらに「からまんプレス構造」でダストケース内のごみを圧縮し、内筒部分のフィルターにも髪の毛などがからまりにくい。