Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第347回
ゆったり履けてしっかり防水！ さすがニューバランスのゴアテックスシューズは違う
2026年10月30日 19時00分更新
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幅広なゴアテックスシューズ
「DynaSoft Nitrel v6」
ニューバランスの「DynaSoft Nitrel v6」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万1293円（27％オフ）などで販売され、売れています（10月30日現在）。
このシューズは、トレイルランニングから普段履きまで幅広く活躍する、GORE-TEX搭載の防水モデルです。つま先を守る3層構造のTOE PROTECTを備え、雨天時でも足元を快適に保ちます。
グリップ性と屈曲性を両立したAT TREADアウトソールと、弾むような乗り心地のDYNASOFTミッドソールを採用。ストレスフリーな履き心地を実現するゆったりとした4E幅広ラスト（足型）で展開される一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「DynaSoft Nitrel v6」の特徴
GORE-TEX搭載で悪天候でも足をドライに保つ防水性
優れた防水透湿性を誇るGORE-TEXを採用。雨の日のランニングや濡れた路面でも水分の侵入を防ぎ、快適な履き心地が続きます。
クッション性とグリップ力を兼ね備えた快適なソール構成
弾力性のあるDYNASOFTミッドソールと凹凸のあるAT TREADアウトソールにより、あらゆる路面で滑らかに足を進められます。
足先をしっかりガードし、ゆったり履ける4Eワイド設計
つま先を護るTOE PROTECTを搭載。足幅が広めの方でも窮屈感なくストレスフリーに履ける4Eワイドラストを採用しています。
まとめ：ゆったり履けて防水！
おすすめしたいのは、「幅広で雨に強い靴」を探している人です。4Eワイドラストのため、とてもゆったりした靴内環境を実現。それでいてゴアテックス搭載で雨の日でも水分の侵入を防ぎます。
クッション性も十分で、普段履きからランニングまで幅広いシーンで活躍する一足。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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