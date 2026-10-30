Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第345回
8.8インチって、ちょうどいい！ PHILIPSの2.5K高精細Androidタブレット
2026年10月30日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
マルチに活躍する8.8型タブ
「PHILIPS タブレット T7250」
PHILIPS（フィリップス）の「T7250」は、Androidタブレット。Amazon.co.jpでは、4万1980円（11％オフ）で販売され、売れています（10月30日現在）。
2.5K（2560×1600）解像度の8.8型IPS液晶を搭載した高性能Android 16タブレットです。MediaTek Helio G100プロセッサーと24GB（拡張含む）メモリを備え、90HzリフレッシュレートやWidevine L1に対応しています。
高級感のある全金属ボディに6,300mAhバッテリーやPD18W急速充電、GoogleのAI「Gemini」を内蔵し、動画鑑賞からゲーム、ビジネスまでマルチに活躍します。
「PHILIPS タブレット T7250」の特徴
2.5K高精細液晶＆90Hz表示で映像もスクロールも滑らか
8.8型の2.5K高解像度パネルを採用。リフレッシュレート90Hzと立体音響スピーカーにより没入感のある映像を楽しめます。
Helio G100＆最大24GBメモリでマルチタスクも快適
MediaTek製8コアCPUと大容量メモリを搭載。ゲームや動画編集、アプリの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。
全金属の薄型ボディに大容量バッテリーと最新AIを凝縮
7.8mmの頑丈な金属筐体に6300mAh電池とPD18W充電を内蔵。最新Android 16とGemini AIで利便性も抜群です。
まとめ：持ち運びに便利な8.8型
おすすめしたいのは、「持ち運びやすいタブレット」を求める人です。8.8型で7.8mmの薄型ボディ、重量も約360gと軽め。“スマホ以上10型タブ未満”のサイズ感で、いつでも手に取りやすいお手頃感があります。
画面も綺麗で、電子書籍、ウェブ閲覧、動画視聴、ゲームとマルチに活躍できる一台。ぜひ購入を検討してみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第344回
トピックスType-C1本で手軽に画面拡張、Switch 2にもいいかも！ 15.6型薄型モバイルモニター
-
第343回
トピックスパソコンって、こんなに小さくていいの!? メモリー16GB搭載、4K・2画面出力もできるミニPC
-
第342回
トピックス雨の日も晴れの日も快適なスニーカー！ アディダス「ファインダープラス GORE-TEX」34％オフ
-
第341回
トピックス144Hz有機EL＆12GBメモリで快適！ 高耐久なモトローラの最新スマホ「edge 70 fusion」
-
第340回
トピックス「仕事も普段使いもこれ1台」でいいんじゃない？ Core 7＆メモリー16GB搭載のASUS製15.6型ノートPC
-
第339回
トピックスTVモードで遊ぶならマストバイ！ 「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」静音性や触感が最高の一品
-
第338回
トピックスこれを機にトラックボールにしちゃう？ フィリップスの多機能＆静音トラックボールがセール中
-
第337回
トピックス雨の日も快適！ ゴアテックス搭載のアディダス「スーパーノヴァ RISE 3」
-
第336回
トピックスおサイフケータイと高耐久を備えて3万円台！ モトローラスマホ「moto g37j」がお買い得
-
第335回
トピックス【11万円台】仕事も普段使いも快適！ 16:10液晶採用のレノボ15.3型ノートPC
- この連載の一覧へ