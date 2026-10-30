8.8インチって、ちょうどいい！ PHILIPSの2.5K高精細Androidタブレット

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PHILIPS（フィリップス）の「T7250」は、Androidタブレット。Amazon.co.jpでは、4万1980円（11％オフ）で販売され、売れています（10月30日現在）。

2.5K（2560×1600）解像度の8.8型IPS液晶を搭載した高性能Android 16タブレットです。MediaTek Helio G100プロセッサーと24GB（拡張含む）メモリを備え、90HzリフレッシュレートやWidevine L1に対応しています。

高級感のある全金属ボディに6,300mAhバッテリーやPD18W急速充電、GoogleのAI「Gemini」を内蔵し、動画鑑賞からゲーム、ビジネスまでマルチに活躍します。

2.5K高精細液晶＆90Hz表示で映像もスクロールも滑らか

8.8型の2.5K高解像度パネルを採用。リフレッシュレート90Hzと立体音響スピーカーにより没入感のある映像を楽しめます。

Helio G100＆最大24GBメモリでマルチタスクも快適

MediaTek製8コアCPUと大容量メモリを搭載。ゲームや動画編集、アプリの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。

全金属の薄型ボディに大容量バッテリーと最新AIを凝縮

7.8mmの頑丈な金属筐体に6300mAh電池とPD18W充電を内蔵。最新Android 16とGemini AIで利便性も抜群です。

まとめ：持ち運びに便利な8.8型

おすすめしたいのは、「持ち運びやすいタブレット」を求める人です。8.8型で7.8mmの薄型ボディ、重量も約360gと軽め。“スマホ以上10型タブ未満”のサイズ感で、いつでも手に取りやすいお手頃感があります。

画面も綺麗で、電子書籍、ウェブ閲覧、動画視聴、ゲームとマルチに活躍できる一台。ぜひ購入を検討してみてください。