いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第220回
八角柱のゲーミングPCが4万円引き！ RTX 5060搭載、アーク「週替りセール」限定5台
2026年11月02日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングPC6モデルを各5台限定で特価販売
アークでは現在、毎週木曜日に対象モデルが更新される「週替りセール」を開催中。今回はゲーミングデスクトップPCを6モデルラインアップし、それぞれ5台限定の特別価格で販売している。
セール対象モデルはBTOメニューから構成をカスタマイズ可能。パーツのメーカーや型番を指定したカスタマイズにも対応する。今回の販売期間は11月4日までで、予定台数に達したモデルは通常価格での販売に切り替わる。
八角柱ケース採用のRTX 5060搭載PCが4万円引き
arkhive Gaming Custom GC-A7G56M
299,800円 → 259,800円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBメモリと1TB SSDを備える。
ケースには八角柱デザインの「Thermaltake The Tower 300」を採用。3mm厚の強化ガラスパネルを備え、別売りスタンドによる横置きにも対応する。
360mm水冷CPUクーラーを搭載するほか、Wi-Fi 6E対応マザーボードや850Wの80PLUS GOLD認証電源を採用している。
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