いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第213回
RX 9060 XT 16GB搭載PCが19万9800円！ アーク「半期決算セール」、PCパーツなど140以上の商品が特価
2026年09月14日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
PCやパーツなど140商品以上が対象の半期決算セール
アークでは現在、「アーク 半期決算セール 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器など、計140商品以上を特別価格で販売している。
対象は執筆現在、PCパーツ75商品、ゲーム39商品、デスクトップ・ノートPC24商品、周辺機器3商品。掘り出し物やラスト一品の商品なども用意している。セール期間は10月1日23時59分まで。
RX 9060 XT 16GB搭載ゲーミングPCが19万9800円
arkhive Gaming Limited GL-A5R96M AG-AR6B1TB85MRD6X-AP2
199,800円
Ryzen 5 7500FとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDを備える。
ケースにはメッシュデザインのASUS Prime AP201を採用。マザーボードはWi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するASUS PRIME B850M-A WIFI-CSMで、電源は650W 80PLUS BRONZE認証となる。BTOメニューから構成のカスタマイズも可能だ。
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