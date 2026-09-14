RX 9060 XT 16GB搭載PCが19万9800円！ アーク「半期決算セール」、PCパーツなど140以上の商品が特価

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PCやパーツなど140商品以上が対象の半期決算セール

アークでは現在、「アーク 半期決算セール 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器など、計140商品以上を特別価格で販売している。

対象は執筆現在、PCパーツ75商品、ゲーム39商品、デスクトップ・ノートPC24商品、周辺機器3商品。掘り出し物やラスト一品の商品なども用意している。セール期間は10月1日23時59分まで。

RX 9060 XT 16GB搭載ゲーミングPCが19万9800円

arkhive Gaming Limited GL-A5R96M AG-AR6B1TB85MRD6X-AP2

199,800円

Ryzen 5 7500FとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDを備える。

ケースにはメッシュデザインのASUS Prime AP201を採用。マザーボードはWi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するASUS PRIME B850M-A WIFI-CSMで、電源は650W 80PLUS BRONZE認証となる。BTOメニューから構成のカスタマイズも可能だ。