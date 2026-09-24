いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第214回
20万円切り！ RX 9060 XT 16GB搭載ゲーミングPCが19万9800円、アーク「半期決算セール」
2026年09月24日 20時00分更新
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終了まで約1週間、140商品以上がセール対象
アークの「アーク 半期決算セール 2026」が開催中。10月1日(木)23時59分の終了まで約1週間となり、PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器など、計140商品以上がセール対象となっている。
執筆現在の内訳は、PCパーツ80商品、ゲーム38商品、デスクトップ・ノートPC21商品、周辺機器3商品。今回はデスクトップ・ノートPCの対象商品から、Radeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングPCを紹介する。
RX 9060 XT 16GB搭載モデルが19万9800円
arkhive Gaming Limited GL-A5R96M AG-AR6B1TB85MRD6X-AP2
199,800円
Ryzen 5 7500FとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GBのDDR5メモリと1TBのPCIe 4.0 NVMe SSDを備える。
ケースにはASUSの「Prime AP201」を採用。フロントパネルは57,000個以上の1.5mm径の穴で構成したメッシュデザインで、底面には取り外して掃除できるダストフィルターを備えている。
マザーボードは「ASUS PRIME B850M-A WIFI-CSM」で、PCIe 5.0対応PCIe x16スロットやWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、2.5GbEなどに対応。電源には650Wの80PLUS BRONZE認証モデルを採用している。
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