いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第212回
RTX 5060＋Ryzen 7搭載PCが17万4800円。アーク「週替りセール」限定5台
2026年08月31日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
台数限定でBTOパソコン8モデルを特価販売
アークでは現在、毎週木曜日に対象モデルが更新される「週替りセール」を開催中。今回はゲーミングデスクトップPCを8モデル用意し、それぞれ限定5台の特別価格で販売している。
セール対象PCはBTOメニューからメーカーや型番を指定したカスタマイズにも対応。予定台数に達したモデルはセール価格での販売を終了し、通常価格に切り替わる。今回の販売期間は9月2日(水)まで。
RTX 5060＋Ryzen 7 5700X搭載モデルが17万4800円
arkhive Gaming Limited GL-A7G56M
189,800円 → 174,800円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GBメモリと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。Wi-Fi 6対応のASUS PRIME B550M-A WIFI IIを採用し、電源は650W 80PLUS BRONZE。
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