RTX 5090搭載PCのメモリが無料で2倍に！ 最大256GBへ増量、アーク「arkhive 6周年記念 感謝祭」

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RTX 5090搭載PCのメモリを無料で2倍にアップグレード

アークでは現在、オリジナルPCブランド「arkhive」の発売開始6周年を記念した「arkhive 6周年記念 感謝祭」を開催中。6周年記念限定モデルや台数限定特価モデルの販売、メモリ無料倍増キャンペーンなどを実施している。

注目は、GeForce RTX 5090搭載の指定モデルを対象としたメモリ無料倍増キャンペーン。通常64GBのメモリを128GBに、128GBを256GBに追加料金なしで増量できる。対象モデル合計で先着30台限定、期間は12月1日23時59分まで。

6周年記念限定モデルには、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060を搭載した199,666円のゲーミングPCなどを用意。最大66,600円引きの台数限定セールも実施している。

このほか、対象PC購入者先着100名へのHyperX SoloCast 2 USBマイクのプレゼントや、6周年記念デザインのコースターとアンブレラマーカーのプレゼントも実施。3年間保証キャンペーンやASRock製品のBTOカスタムキャンペーンなども開催している。

メモリ無料倍増キャンペーン対象のRTX 5090搭載PCを紹介

arkhive Creator Limited CL-I7G59R Founders Edition

1,714,000円

Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載したワークステーションPC。キャンペーンにより、通常64GBのメモリが追加料金なしで128GBに倍増する。2TB SSDや360mm水冷CPUクーラーを搭載し、波状メッシュパネルが特徴のINWIN DLITEケースを採用している。