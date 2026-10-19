21万9800円のゲーミングPC、冷却装備がすごい！ 360mm水冷にファン6基、Radeon RX 9060 XT 16GB搭載

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

PCパーツやゲーミングPCなどを特別価格で販売

アークでは現在、「アーク ハロウィンフェア 2026」を開催中。SSDやメモリなどのPCパーツをはじめ、ゲーム関連商品やゲーミングデスクトップPC、周辺機器など、さまざまな商品を特別価格で販売している。

ゲーミングデスクトップPCは20商品が対象となっており、GeForce RTX 50シリーズやRadeon RX 9000シリーズを搭載したモデルなどをラインアップ。台数限定のモデルも用意され、BTOメニューから構成をカスタマイズすることも可能だ。

セール期間は10月29日(木)23時59分まで。対象商品や販売状況などの詳細は、アークの特設ページで確認できる。

Radeon RX 9060 XT 16GB搭載PCが21万9800円

arkhive Gaming Custom GC-A7R96M AG-AR8B1TB55MRD6X-AFM

通常価格259,800円 → 219,800円（40,000円引き）

Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GBメモリ、1TB SSDを備える。360mm水冷CPUクーラーとケースファン6基を標準搭載し、底面の3基でグラフィックカードを直接冷却する。