いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第215回
4万円引き！ Ryzen 7 9700X＋RX 9060 XT 16GB搭載PCが25万4800円、アーク「半期決算セール」
2026年09月28日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
BTOパソコンも対象の半期決算セール
アークでは「半期決算セール 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器など、幅広いジャンルの商品を特別価格で販売している。
デスクトップ・ノートPCでは、ゲーミングPCなどもセール対象にラインアップ。開催期間は10月1日23時59分までとなっている。
4万円引き！ Ryzen 7 9700X＋RX 9060 XT 16GB搭載
arkhive Gaming Alliance GN-A7R96M
294,800円 → 254,800円
Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したミニタワー型ゲーミングPC。メモリは16GB DDR5-5600、ストレージは1TBのPCIe 4.0 NVMe SSDを搭載する。
マザーボードにはGIGABYTE B850M DS3H、ケースにはThermaltake S100 Tempered Glassを採用。750W 80PLUS BRONZE電源を備え、DEATH STRANDING 2: ON THE BEACHの動作検証を行った推奨PCとなっている。
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