大容量SSDが最大5万円引き！ アークのBTOパソコン、Ryzen 7＋RTX 5060 Ti搭載モデルは36万9800円

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2TB・4TB SSDを最大5万円引きでカスタマイズ

アークでは現在、BTOパソコンを対象とした「大容量SSDアップグレードキャンペーン」を開催中。対象となる2TB SSDは通常価格から最大2万円引き、4TB SSDは最大5万円引きでカスタマイズできる。

キャンペーン対象SSDを標準搭載したBTOモデルでは、本体価格から値引きを実施。システムストレージと追加ストレージの両方にキャンペーン対象製品を選択した場合は、組み合わせによって最大10万円お得に注文できる。

対象SSDには、2TBモデルとしてCrucial「T710」「P310」、Samsung「990 PRO」を用意し、いずれも2万円引き。4TBモデルではTenafe「TM22014T060-60161E72」が5万円引き、Western Digital「WD_BLACK SN850X」とSamsung「9100 PRO」が4万円引きとなっている。

キャンペーン期間は10月29日まで。在庫状況などにより、対象SSDがBTOカスタムメニューに表示されない場合がある。

Ryzen 7＋RTX 5060 Ti搭載モデルが36万9800円

arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G56M

価格：369,800円

キャンペーン対象のイチオシPCとして、arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS「GN-A7G56M」をラインアップ。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPCで、32GBメモリを備える。

システムストレージにはキャンペーン対象のCrucial P310 2TB SSDを標準搭載。標準金額から2万円引きとなり、現在の価格は36万9800円。

マザーボードにはASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFIを採用。ケースには通気性と拡張性を備えたASUS A21 Caseを使用し、750W 80PLUS GOLD電源を搭載する。