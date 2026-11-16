いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第222回
最大6万6600円引き！ Ryzen 7 9800X3D搭載PCも特価、アーク「6周年記念 感謝祭」
2026年11月16日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象モデルは随時入れ替え、BTO特典も充実
アークの「arkhive 6周年記念 感謝祭」では、対象商品をタイムセール方式で販売しており、期間中にラインアップが予告なく入れ替わる場合がある。数量限定モデルや特典は予定数に達し次第、終了となる。
BTOカスタマイズでは、指定のASRock製水冷CPUクーラーが6000円引き、グラフィックスカードと電源ユニットがそれぞれ4000円引きとなり、合計最大1万4000円引き。さらに、3年間保証の加入金も通常の本体価格10％から8％に引き下げている。
Ryzen 7 9800X3D＋RX 9060 XT 16GB搭載モデルが28万円台
arkhive Gaming Limited GL-A7R96R
283,666円
Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載した6周年記念限定ゲーミングPC。16GBメモリと1TB SSD、850W GOLD電源を備える。フロントと左側面に強化ガラスを採用したピラーレスケース「NZXT S5 RGB」を使用し、360mm水冷CPUクーラーやWi-Fi 6E対応マザーボードも標準搭載する。
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