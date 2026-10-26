5万円引きで19万円切り！ Ryzen 7＋RTX 5050搭載ゲーミングPCが数量限定販売、アーク「ハロウィンフェア」

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

掘り出し物、ラスト一品物など見逃し厳禁のアイテムをチェック！

アークでは現在、「アーク ハロウィンフェア 2026」を開催中。掘り出し物やラスト一品物など、幅広いジャンルのアイテムを特別価格で販売している。

デスクトップ・ノートPCカテゴリでは、ゲーミングデスクトップPCをはじめ、ゲーミングノートPCやクリエイター・ワークステーションなどを用意。対象モデルには通常価格から数万円引きとなる商品もあり、一部モデルは台数限定で販売している。セール期間は10月29日(木)23時59分まで。

Ryzen 7＋RTX 5050搭載ゲーミングPCが5万円引き

arkhive Gaming Alliance GN-A7G55M リネージュ2M 推奨モデル

通常価格239,800円 → 189,800円（50,000円引き）

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5050 8GBを搭載した「リネージュ2M」推奨ゲーミングPC。16GBメモリと1TB SSDを備える。

ケースには、ARGBファン3基を標準搭載したピラーレス式の「Antec Constellation C2M」を採用。Wi-Fi 6対応のマザーボードや750Wの80PLUS BRONZE電源も備える。