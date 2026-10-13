いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第217回
20万円切りでRTX 5060 Ti＋Ryzen 5！ アーク「ハロウィンフェア」でゲーミングPCが19万9800円
2026年10月13日 17時40分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングPC23商品が対象のハロウィンフェア
アークでは現在、「アーク ハロウィンフェア 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器などを対象に、特別価格で販売している。
執筆現在、デスクトップ・ノートPCカテゴリーでは、ゲーミングデスクトップPC23商品をラインアップ中。GeForce RTX 50シリーズやRadeon RX 9000シリーズを搭載したモデルなどが対象となっている。各モデルは台数限定で販売しており、セール期間は10月29日(木)23時59分まで。
arkhive Gaming Custom GC-A5G56M2
arkhive Gaming Custom GC-A5G56M2 AG-AR6A62MGB6I-ZT3
価格：199,800円
AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5-5600メモリーと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。
マザーボードにはASRock A620AM-HVSを採用。ケースは強化ガラス製サイドパネルを備えたZALMAN T3 PLUSで、電源は650Wの80PLUS BRONZE認証モデルを搭載する。BTOメニューから構成のカスタマイズにも対応している。
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