無性に食べたくなるスガキヤの味を自宅で！ 「カップSUGAKIYAラーメン」4個セットが3割引

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「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」がAmazonで30％オフ！

名古屋をはじめ全国にファンを持つ「Sugakiya」の味を自宅で楽しめる「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格1,287円のところ、30％オフの904円で販売されています。4個入りで、1個あたりの価格は約226円です。

「カップSUGAKIYAラーメン」の特徴

Amazon商品ページより

「カップSUGAKIYAラーメン」は、寿がきやが手がけるカップめんです。名古屋をはじめ全国にファンを持つ「Sugakiya」の伝統あるおいしさを再現したという商品です。

今回は、もっちりとしたソフトな食感のめんにリニューアル。お店の味を家庭でも楽しめる一杯に仕上げています。

めんには、スープによくなじむ、もっちりやわらかな食感のノンフライめんを採用。スープはコクのある豚骨をベースに、和風だしの香りとうまみをきかせた、スガキヤ伝統のオリジナルスープです。

かやくには、チャーシュー、メンマ、ネギが入っています。

まとめ：おうちでスガキヤの味を楽しもう！

「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」は、スガキヤのラーメンが好きな人はもちろん、自宅で手軽に楽しみたい人にも注目の一品です。

4個セットなので、ストックしておけば食べたいときに楽しめます。Amazonで30％オフのセール価格になっているこの機会に、おうち用のラーメンとしてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。