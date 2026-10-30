アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第233回
無性に食べたくなるスガキヤの味を自宅で！ 「カップSUGAKIYAラーメン」4個セットが3割引
2026年10月30日 18時00分更新
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「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」がAmazonで30％オフ！
名古屋をはじめ全国にファンを持つ「Sugakiya」の味を自宅で楽しめる「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」が、Amazonでセール販売中です。
参考価格1,287円のところ、30％オフの904円で販売されています。4個入りで、1個あたりの価格は約226円です。
「カップSUGAKIYAラーメン」の特徴
Amazon商品ページより
「カップSUGAKIYAラーメン」は、寿がきやが手がけるカップめんです。名古屋をはじめ全国にファンを持つ「Sugakiya」の伝統あるおいしさを再現したという商品です。
今回は、もっちりとしたソフトな食感のめんにリニューアル。お店の味を家庭でも楽しめる一杯に仕上げています。
めんには、スープによくなじむ、もっちりやわらかな食感のノンフライめんを採用。スープはコクのある豚骨をベースに、和風だしの香りとうまみをきかせた、スガキヤ伝統のオリジナルスープです。
かやくには、チャーシュー、メンマ、ネギが入っています。
まとめ：おうちでスガキヤの味を楽しもう！
「カップSUGAKIYAラーメン 100g×4個」は、スガキヤのラーメンが好きな人はもちろん、自宅で手軽に楽しみたい人にも注目の一品です。
4個セットなので、ストックしておけば食べたいときに楽しめます。Amazonで30％オフのセール価格になっているこの機会に、おうち用のラーメンとしてまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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