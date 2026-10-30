フロム・ソフトウェアは10月29日、Nintendo Switch 2向け完全新作タイトル「The Duskbloods（ダスクブラッド）」の発売時期を、2026年から2027年に変更すると発表した。

Nintendo Switch 2 用ソフト『The Duskbloods』について、8月に開催したネットワークテストにおいて、ユーザーの皆様に評価いただいた、直接的な戦闘だけでなく、様々な立ち回りや多様な戦略で楽しめるという本作のコンセプトを、さらに高い水準で実現し、より良いゲーム体験をお届けするために、ゲームルールやバランスの最終調整の期間を設けることといたしました。これに伴い、発売時期を2027年に変更いたします。お待ちいただいている皆様には、大変ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。 — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 29, 2026

理由は8月に実施したネットワークテストの反響を受け「より良いゲーム体験をお届けするため」とのこと。ゲームルールやバランスの最終調整に時間を要するとしている。

ユーザーからは「了解です！」「良いものが出来るならなんぼでも延期してどうぞ」「いくらでも待ちます」「個人的な都合で年内より来年の方が助かるんだ！」「アプデ頼みになるより最初から完成度高い方が好き」「むしろもう1年くらい余裕っす」など、理解を示す声が寄せられていた。

本作は、最大8人のプレイヤーで戦うPvPvEベースのマルチプレイアクションゲーム。プレイヤーは、特別な血の力によって人間を超える力を得た「黄昏の血族」となり、「始まりの血（ファーストブラッド）」を巡る壮絶な戦いに身を投じることになる。

【ゲーム情報】

タイトル：The Duskbloods（ダスクブラッド）

ジャンル：マルチプレイアクション

販売：フロム・ソフトウェア／任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：オンライン時 最大8人

CERO：未定

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