中身はハイエンド、姿はタブレット！ 64GBメモリー搭載のASUS「ROG Flow Z13」が5万円引き

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【Amazonタイムセール】ASUS 13.4型ゲーミングPC「ROG Flow Z13（GZ302EA-AI916C64G）」をチェック！

ASUSの13.4型ゲーミングPC「ROG Flow Z13（GZ302EA-AI916C64G）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格509,800円から10％オフの459,800円で販売中。

ゲーミングPCなのに、キーボードを外せばタブレットに早変わり。しかも、16コア／32スレッドのRyzen AI MAX+ 395を搭載し、Armoury Crateでビデオメモリーに最大48GBを割り当てられる。ASUS「ROG Flow Z13」は、13.4型のタブレット型ボディーに、これだけの性能を詰め込んだ1台だ。

①着脱式キーボードで変わる2つのスタイル

キーボードを取り付ければノートPCとして、外せばタブレットとして使える2-in-1構造。画面は10点マルチタッチに対応し、指で直接操作できる。背面スタンドは最大170度まで開き、日本語JIS配列のキーボードにはRGBバックライトも備える。

②高解像度ディスプレーで180Hz表示に対応

13.4型ディスプレーは2560×1600ドットの高解像度で、リフレッシュレートは180Hz。画面比率は16：10で、光沢仕様のパネルを採用する。キーボードを取り外した本体の重さは約1.2kgで、キーボード装着時は約1.59kgとなる。

③液体金属と静音ファンで冷却性能を強化

CPUには熱伝導率を高める液体金属グリスを採用。軽量ステンレス鋼製ベイパーチャンバーが広範囲に熱を放散し、Arc Flow Fans 2.0が本体内の熱を強力かつ静かに放出する。タブレットスタイルでも手元を快適に保てる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395

【メモリ】64GB LPDDR5X-8000

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】13.4型、2560×1600ドット、180Hz、タッチ対応