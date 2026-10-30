重さは899g、メモリは32GB！ 軽さも中身も妥協しないASUS「Zenbook SORA」がAmazonタイムセールに

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407QA-PU32548GR）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407QA-PU32548GR）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格264,800円から6％オフの249,800円で販売中。

14型で約899gという軽さながら、メモリはたっぷり32GB。さらに、動画再生時のバッテリー駆動時間は約15.8時間と、持ち歩きやすさだけでなく長時間駆動も魅力だ。軽さを優先しても、メモリ容量やバッテリーは妥協したくない。そんな人にうれしい一台だ。

①32GBメモリと薄さ15.9mmの軽量設計

32GBのLPDDR5X-8448メモリをオンボードで搭載。ストレージには512GBのPCIe 4.0 x4接続NVMe SSDを採用する。本体サイズは幅310.7×奥行き213.9mm、厚さ13.4～15.9mmだ。

②Snapdragon Xで使えるAI機能

Snapdragon X X1-26-100と45TOPSのNPUを搭載したCopilot+ PC。AI画像生成の「コクリエイター」や、音声をリアルタイムで字幕にする「ライブキャプション」に対応。GPUにはQualcommのAdreno GPUを内蔵する。

③独自素材セラルミナムの質感と品質試験

独自素材「セラルミナム」は、セラミックのような見た目と手触りが特徴。指紋が付きにくく、傷や摩耗にも強い。複数のMIL規格に準拠した試験やASUS独自の品質試験も実施している。

製品スペック

【CPU】Qualcomm Snapdragon X X1-26-100

【メモリ】32GB LPDDR5X-8448

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 x4、NVMe/M.2）

【ディスプレー】14.0型ワイドTFTカラー液晶（1920×1200ドット、60Hz、ノングレア）