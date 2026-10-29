自宅で「一蘭」のとんこつラーメンを楽しめる!? 5食セットが18％オフ

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「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート」5食セットがAmazonでセール中！

一蘭の定番おみやげ商品「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食）645g」が、Amazonでセール価格となっています。

参考価格2561円のところ、18％オフの2091円で販売中です。1食あたり約418円で、自宅で一蘭のラーメンを楽しみたい人は注目の商品です。

「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食）645g」の特徴

Amazon商品ページより

一蘭が販売する定番のおみやげ商品「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート」。発売以来、国内外の多くの人に親しまれている商品です。

本商品では、「とんこつスープ」と「秘伝の粉」をリニューアルしています。とんこつスープは、改良によって熟成感を抑え、とんこつ本来のおいしさをさらに味わえるように仕上げたといいます。

とんこつのコクや旨味を残しつつ、すっきりとした後味が特徴で、最後の一滴まで飲み干したくなる味わいを目指したとしています。

秘伝の粉は、配合を見直すことで、リニューアル前よりもピリッとした辛さを感じられるといいます。小麦の風味が豊かな細麺と濃厚なとんこつスープにほどよい刺激を加え、全体の味を引き締めます。

まとめ：自宅で一蘭の味を楽しむチャンス！

お店に足を運ばなくても、自宅で一蘭のとんこつラーメンを楽しめるおみやげ商品。5食入りなので、ラーメン好きな人のストック用にもよさそうです。

Amazonで18％オフのセール価格になっているこの機会に、「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。