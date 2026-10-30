Amazonセール情報大紹介！ 第2429回
仕事用PCも見た目で選びたい！ 木目調デザインのASUSデスクトップが13万円台、Office 2年分付き
2026年10月30日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS デスクトップPC「V500 Mini Tower（V501MV-05210H161TBO）」をチェック！
ASUSのデスクトップPC「V500 Mini Tower（V501MV-05210H161TBO）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格144,800円から5％オフの137,560円で販売中。
木目調のデザインに加え、高負荷時の動作音は38dBと静音性も追求。見た目だけでなく、使う環境まで考えられたデスクトップPCだ。Core 5 210Hと16GBメモリ、1TB SSDを備え、仕事に使うための装備もしっかりそろっている。部屋に置くPCの見た目にもこだわりたいなら、気になる一台だ。
①木目調の外観と落ち着いた光のLEDを採用
木目調の仕上げと4000KのLEDを組み合わせたデザインが特徴。本体サイズは幅158.2×奥行き301.7×高さ356.8mmで、重量は約6kg。吸気口を目立たせない設計も取り入れており、外観の細かな部分まで工夫されている。
②銅製ヒートパイプと大型ファンで冷却
冷却機構には銅製ヒートパイプと大型ファン、背面ファンを採用。高負荷時の動作音は38dBと、冷却性能だけでなく静音性も追求している。電源には180Wの80PLUS Bronze電源を搭載する。
③2画面出力に対応し接続端子も充実
映像出力にはHDMIとDisplayPortを各1基備え、2台のディスプレーを接続できる。前面にはUSB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基配置。背面にもUSB 2.0を4基備え、有線LANのほか、Wi-Fi 6とBluetooth 5.4に対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 210H
【メモリ】16GB DDR5-5200
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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