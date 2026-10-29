アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第230回
ブラックコーヒーを常備したいならAmazonでまとめ買い！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ
2026年10月29日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドトールのブラックコーヒー24本セットが
Amazonタイムセールに登場！
アサヒ飲料の「ドトール ブラック 480ml×24本」が、Amazonタイムセールで販売中です。
過去価格2,793円のところ、18％オフの2,298円となっています。1本あたり約96円で、仕事中や外出先で飲むコーヒーをまとめてストックしたい人にも便利なセットです。
「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
「ドトール ブラック」は、ドトールのこだわりを詰めたブラックコーヒーです。焙煎師が直火焙煎した豆を、ブラックコーヒーに合わせてオリジナルブレンドしています。
原材料にはブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を使用。豊かな香りとコク深さが特徴とされています。
1本あたりの容量は480mlで、コールド専用のペットボトル飲料です。100mlあたりのエネルギーは0kcal、糖類は0gとなっています。
まとめ：毎日のコーヒーをまとめ買い！
「ドトール ブラック 480ml×24本」は、仕事中のリフレッシュや外出時にブラックコーヒーをよく飲む人にとって、24本セットをお得にストックできる商品となっています。
Amazonタイムセールの対象になっているこの機会に、「ドトール ブラック」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第229回
グルメやっぱり買いだめするカップ麺はガッツリ系よ！ 「明星 ぶぶか油そば」12個が659円オフ
-
第228回
グルメワンタン入りの大盛ラーメンを常備！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個がセール中
-
第227回
グルメツーンとくるからしマヨがクセになる！ 「明星一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」12個が640円オフ
-
第226回
グルメ炭酸水24本にTシャツまでついてくる！ 「ウィルキンソン」のセットが3,033円オフ
-
第225回
グルメ朝も仕事中もブラック派に！ タリーズの缶コーヒー30本がセール中、1本あたり約87円
-
第224回
グルメだしも麺もおあげもこだわり仕様！「最強どん兵衛 きつねうどん」12個が950円オフ
-
第223回
グルメごはんを作る気力がない日にも！ 「松屋」牛めし＋カレーの20食セットがセール中
-
第219回
グルメほぼ半額！ 松屋の冷凍牛めし32食セットがAmazonタイムセールで7780円オフ
-
第218回
グルメ牛乳と混ぜるだけでカフェ気分！ ドトールのポーション40個入りが44%オフ
- この連載の一覧へ