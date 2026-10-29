ブラックコーヒーを常備したいならAmazonでまとめ買い！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドトールのブラックコーヒー24本セットが

Amazonタイムセールに登場！

アサヒ飲料の「ドトール ブラック 480ml×24本」が、Amazonタイムセールで販売中です。

過去価格2,793円のところ、18％オフの2,298円となっています。1本あたり約96円で、仕事中や外出先で飲むコーヒーをまとめてストックしたい人にも便利なセットです。

「ドトール ブラック」の特徴

Amazon商品ページより

「ドトール ブラック」は、ドトールのこだわりを詰めたブラックコーヒーです。焙煎師が直火焙煎した豆を、ブラックコーヒーに合わせてオリジナルブレンドしています。

原材料にはブラジル産、エチオピア産などのコーヒー豆を使用。豊かな香りとコク深さが特徴とされています。

1本あたりの容量は480mlで、コールド専用のペットボトル飲料です。100mlあたりのエネルギーは0kcal、糖類は0gとなっています。

まとめ：毎日のコーヒーをまとめ買い！

「ドトール ブラック 480ml×24本」は、仕事中のリフレッシュや外出時にブラックコーヒーをよく飲む人にとって、24本セットをお得にストックできる商品となっています。

Amazonタイムセールの対象になっているこの機会に、「ドトール ブラック」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。