日本ファルコムは10月29日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用タイトルとして発売中の『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』について、ゲームの始まりとなる序幕「涅色（くりいろ）の現実、終わりを告げ」から第一話「白群（びゃくぐん）の風、始まりの詩（うた）」終了までをまるごと楽しめる『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- 体験版』を配信。プレイ時間にすると、およそ5～6時間と大ボリュームな内容となっている。

とある出来事をきっかけに亰都比良坂学園へ転入することになった少年・神矢伶（レイ）。2D／3Dが切り替わるデュアルディメンショナルバトルや行動カードを選択して「智・勇・仁」のパラメータを伸ばしていく学園での授業、異界迷宮ザナドゥでの探索など、ぜひこの機会に『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』独自のシステムを堪能してみよう。

なお、体験版で作成したセーブデータは製品版でも利用可能。セーブデータを製品版に引き継げば、第二話以降の物語をそのまま楽しめる。

【体験版概要】

対象プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

配信日時：

Switch／PS5：2026年10月29日0時～

PC（Steam）：2026年10月29日10時～

体験版の特徴：

・ゲーム序幕から第一話終了までの内容をまるごと楽しめる。

・搭載されている機能は製品版と同等のもの。

・体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことが可能。

・体験版ではダウンロードコンテンツを利用不可。

なお、アスキーゲームスでは本作のレビュー記事を掲載中。どんなゲームか知りたい人は、こちらもチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）

ジャンル：デュアルディメンショナルARPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月16日）

価格：

通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

Limited Edition：1万560円（パッケージ版）

Nintendo Switch 2 Edition：8070円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5／PC（Steam／Limited Editionのみ）。Switch 2はダウンロード版のみ。

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo Switchソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞』-をご購入のお客様は、有償（150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

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