日本ファルコムは、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』について、CD2枚組の音楽アルバム「亰都ザナドゥ -桜花幻舞- オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2026年12月18日、価格は3080円だ。

本アルバムには、タイトル曲「桜花幻舞」、異界迷宮ザナドゥ用楽曲「異界楽想 其ノ壱～其ノ伍」、章ED曲「Still a Tiny Light」をはじめ、バーチャルシンガーLinoNが歌うボーカル曲「Outer Sky」「From “i”」「ユメノサクラ」も含む劇中曲全57曲を完全収録。主人公・神矢伶を通して描かれる『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』の物語を、ぜひサウンドトラックでも楽しもう。

また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版も販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。

【製品情報】

タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞- オリジナルサウンドトラック

発売日：2026年12月18日

収録曲数：全57曲（CD2枚組）

価格：

CD盤：3080円

ダウンロード版：［アルバム］2750円／［単曲］154円

ハイレゾ音源版：［アルバム］2750円／［単曲］154円

【音楽配信サイト】

iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391

Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N

mora：http://mora.jp/artist/299183/all

music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album

【ハイレゾ版音源配信サイト】

moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea

music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum

qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776

OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419

【定額制音楽配信サービス】

Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg

Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk

Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391

YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q

qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776

【ゲーム情報】

タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）

ジャンル：デュアルディメンショナルARPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月16日）

価格：

通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

Limited Edition：1万560円（パッケージ版）

Nintendo Switch 2 Edition：8070円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5／PC（Steam／Limited Editionのみ）。Switch 2はダウンロード版のみ。

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo Switchソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞』-をご購入のお客様は、有償（150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

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