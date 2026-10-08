LinoNのボーカル曲を含む全57曲を完全収録！
「亰都ザナドゥ -桜花幻舞- オリジナルサウンドトラック」が12月18日に発売決定！
日本ファルコムは、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売中の『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』について、CD2枚組の音楽アルバム「亰都ザナドゥ -桜花幻舞- オリジナルサウンドトラック」を発売すると発表。発売日は2026年12月18日、価格は3080円だ。
本アルバムには、タイトル曲「桜花幻舞」、異界迷宮ザナドゥ用楽曲「異界楽想 其ノ壱～其ノ伍」、章ED曲「Still a Tiny Light」をはじめ、バーチャルシンガーLinoNが歌うボーカル曲「Outer Sky」「From “i”」「ユメノサクラ」も含む劇中曲全57曲を完全収録。主人公・神矢伶を通して描かれる『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』の物語を、ぜひサウンドトラックでも楽しもう。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版も販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。
【製品情報】
タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞- オリジナルサウンドトラック
発売日：2026年12月18日
収録曲数：全57曲（CD2枚組）
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版：［アルバム］2750円／［単曲］154円
ハイレゾ音源版：［アルバム］2750円／［単曲］154円
【音楽配信サイト】
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
【ハイレゾ版音源配信サイト】
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
【定額制音楽配信サービス】
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776
【ゲーム情報】
タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）
ジャンル：デュアルディメンショナルARPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年7月16日）
価格：
通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）
Limited Edition：1万560円（パッケージ版）
Nintendo Switch 2 Edition：8070円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch／PS5／PC（Steam／Limited Editionのみ）。Switch 2はダウンロード版のみ。
CERO：C（15才以上対象）
※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo Switchソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞』-をご購入のお客様は、有償（150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。
© 2026 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります