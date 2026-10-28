描き下ろしアートと記事で紹介された作品の一部はスマホやPC向けの壁紙にできる！

Cygamesは10月28日、オウンドメディア「Cygames Magazine」（https://magazine.cygames.co.jp/ja/）において、「【サイゲームス メモリーズ】アートでたどる『グランブルーファンタジー リリンク』」を公開。

●記事URL

https://magazine.cygames.co.jp/ja/archives/41937337/

上記の記事は、サイゲームスが2026年5月9日に設立15周年を迎えたことを機に、「サイゲームス メモリーズ」と題して同社がリリースしてきたゲーム作品をアートを切り口にして振り返っていく連載企画の第6回。

その第6回では、『グランブルーファンタジー リリンク』を紹介。本作品ならではのアートが誕生した軌跡をたどっていく。

さらに、描き下ろしアートと本記事で紹介した作品の一部を、スマートフォン・PC向けの壁紙（無料）や、コンビニで印刷できるブロマイド（有料）として用意している。

また、『グランブルーファンタジー リリンク』の描き下ろしイラストを用いたサイゲームス15周年グッズを発売するので、楽しみにしよう。

【掲載アートワーク（一部）】

【ゲーム情報】

タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』

（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）

ジャンル：アクションRPG

販売：Cygames

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日

価格：

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】

Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）

Special Edition：9900円（ダウンロード版）

PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）

【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】

Standard Edition：3960円（ダウンロード版）

Special Edition：6490円（ダウンロード版）

PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）

CERO：B（12才以上対象）

© Cygames, Inc.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©2026 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PS4 logo" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.