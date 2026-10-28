描き下ろしアートと記事で紹介された作品の一部はスマホやPC向けの壁紙にできる！
「Cygames Magazine」にてアートでたどる『グランブルーファンタジー リリンク』を公開！
Cygamesは10月28日、オウンドメディア「Cygames Magazine」（https://magazine.cygames.co.jp/ja/）において、「【サイゲームス メモリーズ】アートでたどる『グランブルーファンタジー リリンク』」を公開。
●記事URL
https://magazine.cygames.co.jp/ja/archives/41937337/
上記の記事は、サイゲームスが2026年5月9日に設立15周年を迎えたことを機に、「サイゲームス メモリーズ」と題して同社がリリースしてきたゲーム作品をアートを切り口にして振り返っていく連載企画の第6回。
その第6回では、『グランブルーファンタジー リリンク』を紹介。本作品ならではのアートが誕生した軌跡をたどっていく。
さらに、描き下ろしアートと本記事で紹介した作品の一部を、スマートフォン・PC向けの壁紙（無料）や、コンビニで印刷できるブロマイド（有料）として用意している。
また、『グランブルーファンタジー リリンク』の描き下ろしイラストを用いたサイゲームス15周年グッズを発売するので、楽しみにしよう。
【掲載アートワーク（一部）】
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』
（グランブルーファンタジー リリンク︓エンドレスラグナロク）
ジャンル：アクションRPG
販売：Cygames
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日
価格：
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】
Standard Edition：6930円（パッケージ版／ダウンロード版）
Special Edition：9900円（ダウンロード版）
PC（Steam）Special Editionキーコード付属CyStore特装版：2万6400円（パッケージ版）
【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット】
Standard Edition：3960円（ダウンロード版）
Special Edition：6490円（ダウンロード版）
PC（Steam）Special Editionアップグレードキットキーコード付属CyStore特装版：2万2990円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）
CERO：B（12才以上対象）
© Cygames, Inc.
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