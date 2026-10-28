コロプラは10月28日、ゲームクリエイター・金子一馬氏が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、ゲーム本体（Switchパッケージ版）に「金子一馬デジタルサイン入りポストカードを含む3種セット」が付いた数量限定セットをAmazonにて発売。価格は、5260円だ。

▼Amazon ストアページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0HM2SSZRQ

【製品情報】

製品名：【数量限定】『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』-Switch【特典】金子一馬デジタルサイン入りポストカードを含む3種セット

価格：5260円

※本商品はAmazon.co.jpでの限定販売となります。

※ゲームソフトと特典のセット販売のみとなります。ゲームソフト単体、および特典単体での販売はしておりません。

※数量に限りがございます。売り切れ次第、販売終了となり再販の予定はございません。あらかじめご了承ください。

金子一馬サイン入り非売品ポスターが当たるXキャンペーンを実施中！

『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』Switchパッケージ版発売にあわせて、キービジュアルに金子一馬氏の直筆サインを入れた特製ポスター（非売品）を抽選で10名へプレゼント。詳細はゲーム公式X（@tsukuyomiPJ_off）を確認してほしい。

▼公式Xアカウント

https://x.com/tsukuyomiPJ_off

【ゲーム情報】

タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

発売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch：発売中（2026年4月23日）

PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）

【数量限定】Switchパッケージ版：発売中（2026年10月28日）

価格：

Switch／PC（Steam）通常版：3960円（ダウンロード版）

【数量限定】Switchパッケージ版：5260円

Switchデジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）

PC（Steam）スペシャルデジタルデラックスエディション：5960円（ダウンロード版）

※スペシャルデジタルデラックスエディションには本編とDLC第1弾・DLC第2弾を収録。

※Switchパッケージ版はAmazon.co.jpでの販売。

CERO：C（15歳以上対象）

【DLC情報】

タイトル：DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：

Switch：配信中（2026年4月23日）

PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）

価格：1320円

タイトル：.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年7月24日）

価格：1320円

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