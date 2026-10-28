Amazon限定販売「金子一馬デジタルサイン入りポストカードを含む3種セット」付き！
『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』のSwitchパッケージ版が数量限定で発売！
コロプラは10月28日、ゲームクリエイター・金子一馬氏が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、ゲーム本体（Switchパッケージ版）に「金子一馬デジタルサイン入りポストカードを含む3種セット」が付いた数量限定セットをAmazonにて発売。価格は、5260円だ。
▼Amazon ストアページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0HM2SSZRQ
【製品情報】
製品名：【数量限定】『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』-Switch【特典】金子一馬デジタルサイン入りポストカードを含む3種セット
価格：5260円
※本商品はAmazon.co.jpでの限定販売となります。
※ゲームソフトと特典のセット販売のみとなります。ゲームソフト単体、および特典単体での販売はしておりません。
※数量に限りがございます。売り切れ次第、販売終了となり再販の予定はございません。あらかじめご了承ください。
金子一馬サイン入り非売品ポスターが当たるXキャンペーンを実施中！
『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』Switchパッケージ版発売にあわせて、キービジュアルに金子一馬氏の直筆サインを入れた特製ポスター（非売品）を抽選で10名へプレゼント。詳細はゲーム公式X（@tsukuyomiPJ_off）を確認してほしい。
▼公式Xアカウント
https://x.com/tsukuyomiPJ_off
【ゲーム情報】
タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ
ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン
発売：コロプラ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：
Switch：発売中（2026年4月23日）
PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）
【数量限定】Switchパッケージ版：発売中（2026年10月28日）
価格：
Switch／PC（Steam）通常版：3960円（ダウンロード版）
【数量限定】Switchパッケージ版：5260円
Switchデジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）
PC（Steam）スペシャルデジタルデラックスエディション：5960円（ダウンロード版）
※スペシャルデジタルデラックスエディションには本編とDLC第1弾・DLC第2弾を収録。
※Switchパッケージ版はAmazon.co.jpでの販売。
CERO：C（15歳以上対象）
【DLC情報】
タイトル：DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：
Switch：配信中（2026年4月23日）
PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）
価格：1320円
タイトル：.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年7月24日）
価格：1320円
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© Nintendo
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