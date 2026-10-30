Amazonセール情報大紹介！ 第2428回
帰宅したら部屋に香りが広がる！ SwitchBotのスマートキャンドルウォーマーが5,480円
2026年10月30日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】SwitchBot「キャンドルウォーマー（ギフトボックス入り）」をチェック！
SwitchBotの「キャンドルウォーマー（ギフトボックス入り）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格6,480円から15％オフの5,480円で販売中。
玄関のドアを開けると、お気に入りのキャンドルの香りとやわらかな灯りがお出迎え。位置情報を設定しておけば、帰宅に合わせて自動でオンになるので、毎回操作する必要もない。しかも、火を使わずに香りを楽しめて、キャンドルも長持ち。読書や就寝前など、いつものくつろぎ時間にも取り入れたくなる一台だ。
①帰宅に合わせた自動オンと外出先からの遠隔操作
位置情報を利用したジオフェンシング機能を搭載。事前に設定すれば、帰宅に合わせて灯りと香りが自動でオンになる。オフィスや電車の中からスマホで遠隔操作することもでき、帰宅前からキャンドルウォーマーを動かせる。
②火や煙を出さずに楽しめる香りと調光機能
電球の熱でキャンドルを温めるため、火や煙を出さずに香りを楽しめる。ロウを燃やさないのでキャンドルが長持ちし、香りが弱くなったら好みの精油を加えることも可能。香りの強さや灯りの明るさも調整できる。
③1分から24時間のタイマーと音声操作に対応
1分から24時間まで設定できるタイマーを搭載し、時間になると自動でオフになる。音声操作にも対応しており、ベッドの中からでも手ぶらで操作可能。Matterに対応し、Apple HomeやAlexaなどのスマートホーム環境との連携にも対応する。
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