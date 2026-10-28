さらに洗練された長距離戦闘を体験できるように！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』 2.1無料アップデートでNPCの可視化範囲や弾道を調整！
セガは10月28日、GSC Game Worldが開発するPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5向けソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、アップデート2.1「The Zone Lookout」を配信したと発表。
今回のアップデートでは、ゾーンを見渡す新たな機能が登場。生態系シミュレーター“A-Life”内に存在するノンプレイヤーキャラクター（NPC）の可視化距離が拡張されることにより、さらに洗練された長距離戦闘を体験できるようになっている。
また、戦闘や弾道の各種調整・改善や、友好的もしくは中立の分隊リーダーとともに、探索済みの目的地にファストトラベルできるようになっている。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。
▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Update 2.1「The Zone Lookout」Showcase
https://youtu.be/UFXSDoMb5jE
SteamではStandard Editionを30％オフで購入できるセールを、Microsoft StoreではDeluxe EditionとUltimate Edition、並びにアップグレード版を30％オフで購入できるセールを実施中。この機会に、本作に触れてみてはいかがだろうか。セールの終了日については各ストアを確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：発売中（2025年11月20日）
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
【DLC】タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：配信中（2026年8月21日）
価格：3990円
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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