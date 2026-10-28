セガは10月28日、GSC Game Worldが開発するPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5向けソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、アップデート2.1「The Zone Lookout」を配信したと発表。

今回のアップデートでは、ゾーンを見渡す新たな機能が登場。生態系シミュレーター“A-Life”内に存在するノンプレイヤーキャラクター（NPC）の可視化距離が拡張されることにより、さらに洗練された長距離戦闘を体験できるようになっている。

また、戦闘や弾道の各種調整・改善や、友好的もしくは中立の分隊リーダーとともに、探索済みの目的地にファストトラベルできるようになっている。詳細はアップデートの内容を紹介するShowcase映像を確認してほしい。

▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Update 2.1「The Zone Lookout」Showcase

https://youtu.be/UFXSDoMb5jE

SteamではStandard Editionを30％オフで購入できるセールを、Microsoft StoreではDeluxe EditionとUltimate Edition、並びにアップグレード版を30％オフで購入できるセールを実施中。この機会に、本作に触れてみてはいかがだろうか。セールの終了日については各ストアを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：発売中（2025年11月20日）

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

【DLC】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope配信：GSC Game Worldプラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5配信日：配信中（2026年8月21日）価格：3990円CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

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