本編のダウンロード版が30％オフで購入できるセールを各デジタルストアで開催中！

セガは8月21日、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5で発売中のGSC Game Worldの開発する『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、大型拡張コンテンツ「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」の配信を開始したと発表。

「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」は、数十時間にもおよぶゲームプレイが詰め込まれた大規模なダウンロードコンテンツ。それぞれ固有のハブ、クエスト、アクティビティが存在する2つの地域が新たに登場する。物語では、重苦しい崩壊の空気の中に、かすかな希望が差し込む様子が描かれる。

「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」は単体で購入できるほか、ゲーム本編に加え、さまざまな追加コンテンツをセットにした「Ultimate Edition」にも含まれる。DLC単体の価格は、3990円だ。

コンテンツ配信にあわせて、内容の一端を紹介するトレーラーを公開。トレーラーは、“ゾーン”内の過酷な状況やそこで活動するさまざまな人の思いを垣間見られるものとなっているので、お見逃しなく。

▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Launch Trailer

https://youtu.be/PjxJCUKUZVQ

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』でアップデート2.0を配信

「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」にあわせて、『S.T.A.L.K.E.R. 2』のアップデート2.0が配信された。このアップデートではゲームがUnreal Engine 5.5.4へ移行し、ゾーンの見た目や雰囲気、そして生態系まで、発売以来最大規模の刷新が行われている。

実装された新要素には、ライティングの改修、AIの改善、3種類の双眼鏡、新たな武器やアタッチメント、高度にカスタマイズ可能な難易度設定などが含まれる。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』が期間限定で30％オフ

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』ダウンロード版を30％オフで購入できるセールを、各種デジタルストアにて実施中。「Deluxe Edition」や「Ultimate Edition」もセール対象となっている。セール実施期間については、各ストアを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：発売中（2025年11月20日）

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

【DLC】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope配信：GSC Game Worldプラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5配信日：配信中（2026年8月21日）価格：3990円CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

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