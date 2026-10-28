Type-C1本で手軽に画面拡張、Switch 2にもいいかも！ 15.6型薄型モバイルモニター

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モバイルモニター PM161QJbmiuuxは、Acerが販売する15.6型モニター。Amazon.co.jpでは1万2680円で販売されています（10月28日現在）。

約700g・厚さ約13mmの薄型軽量設計を採用し、広視野角な非光沢IPSパネルを搭載。USB Type-Cケーブル1本で給電から映像出力まで対応しています。

無段階角度調整ができるキックスタンドやデュアルスピーカー、mini HDMI端子を備え、ブルーライトシールドなどの目への優しさにも配慮。外出先や在宅ワークでの作業効率向上に貢献します。

ケーブル1本で快適接続＆便利な無段階スタンド

USB Type-C1本で給電と映像出力が完了。本体一体型の無段階チルトスタンドで好みの角度に自由調整できます。

どこから見ても美しい広視野角IPSパネルと目への優しさ

15.6型フルHDの非光沢IPSパネルを採用。フリッカーレスやブルーライトシールド機能を備え、長時間の作業も安心です。

重さ約700g＆薄さ約13mmの持ち運びやすいスリム設計

かばんへスムーズに収まる薄型・軽量デザイン。mini HDMI端子やスピーカーも備え、ビジネスやゲームに幅広く活躍します。

まとめ：2画面へ拡張する際のサブモニターに

おすすめしたいのは、「PCやスマホの画面を拡張したい人」です。薄型軽量のため、15.6型の大画面を場所を選ばず設置・持ち運びできるのが強み。ケーブル1本で接続できるお手軽さはポイントですね。



リフレッシュレートが60Hzなので、1080pの60fpsで遊ぶ使い方にはなりますが、ドック経由でNintendo Switch 2を遊ぶ用途でも役立つでしょう。

無段階の角度調整スタンド付きのため、自由に調整可能。目にやさしいブルーライトシールド機能も付いていて、画面も綺麗に見えると評判です。この機会にぜひ購入を検討してみては。