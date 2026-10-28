パソコンって、こんなに小さくていいの!? メモリー16GB搭載、4K・2画面出力もできるミニPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

G3 Ultraは、GMKtecが販売する高性能ミニPCです。Amazon.co.jpではタイムセール中で、4万3199円（15％オフ）で販売されています（10月28日現在）。

まずは何といってもそのコンパクトさ。本体外寸は「約114×106×44mm」と片手に乗るくらいの小ささです。重量も約280gと、スマホを2台重ねて持つ程度の軽さとなっています。

スペックとしては、Intel Pentium Gold 7505と16GBメモリ、4K/60Hzの2画面出力やWi-Fi 6を搭載するなど、非常に高スペック。ストレージの拡張性にも優れ、日々のマルチタスクを快適にこなせる処理能力もあわせ持ちます。

軽快な処理能力とグラフィック性能を両立

最大3.5GHz動作のCPUと48EUのIntel UHDグラフィックスを搭載。事務作業から動画視聴までスムーズにこなせます。

16GBメモリ＆将来性のあるストレージ拡張

最初から16GBメモリを備えマルチタスクも安心。M.2スロットを2基搭載し、最大9TBまでSSDを増設できます。

約280gの超小型ボディに4K 2画面出力＆Wi-Fi 6を凝縮

手のひらサイズでモニター裏にも設置可能。HDMI 2.0を2ポート備え、作業領域を広げる4Kデュアル画面出力に対応します。

まとめ：場所を取らないスマートさ

おすすめしたいのは、「スペースを空けたい人」です。デスクトップPCと言えばかなりの存在感を持つものですが、本製品ならちょっとしたスペースで事足ります。モニター裏に設置することもでき、本当に省スペースです。

性能も妥協せず、しっかりした構成。値段とのバランスで見れば非常にお得な1台とすら言えるでしょう。PC本体の予算は抑え、周辺機器にお金をかけるといった配分もできます。ぜひ買い替えなどでご検討ください。