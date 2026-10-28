アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第229回
やっぱり買いだめするカップ麺はガッツリ系よ！ 「明星 ぶぶか油そば」12個が659円オフ
2026年10月28日 18時00分更新
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「明星 ぶぶか油そば 163g×12個」がAmazonでセール販売中！
明星食品の「明星 ぶぶか油そば 163g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格3,888円のところ、15％オフの3,299円で販売中です。1個あたり約275円で、12個まとめてストックできます。
「明星 ぶぶか油そば」の特徴
Amazon商品ページより
「明星 ぶぶか油そば」は、東京・吉祥寺の名店「ぶぶか」が監修した油そばで、もっちりとした極太麺に濃厚な焼豚醤油ダレを絡めて食べる商品です。
醤油ダレを練り込んだ極太麺は、もっちりとした食感と噛み応えが特徴。焼豚のうまみが溶け込んだ、ごま油香る濃厚な醤油ダレが麺に絡みます。
付属のマヨネーズを加えることで、こってりとした味わいを楽しめます。かやくにはチャーシュー、メンマ、ナルトを使用。ふりかけには、ねぎ、ローストガーリック、きざみのり、七味唐辛子、ブラックペッパーを組み合わせています。
まとめ：濃厚油そばをストックするなら今！
もっちり極太麺に濃厚な焼豚醤油ダレ、さらにマヨネーズも楽しめる「明星 ぶぶか油そば」。こってり系のカップ麺が好きな人は、チェックしておきたい商品です。
12個セットなので、家にストックしておけば、ガッツリ食べたいときの選択肢にもなります。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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