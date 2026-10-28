雨の日も晴れの日も快適なスニーカー！ アディダス「ファインダープラス GORE-TEX」34％オフ

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アディダスの「ファインダープラス GORE-TEX」は、メンズ向けのトレイルランニングシューズ。Amazonでは34％オフセールを開催中で、1万150円（グレーファイブ 27.0cm）などで販売されています（10月28日現在）。

本製品は、GORE-TEXメンブレンを搭載し、悪天候でも足をドライに保つシューズ。砂やホコリの侵入を防ぐソックライク構造と、リップストップ素材を用いた高耐久アッパーを採用しています。

Dreamstrike+ミッドソールによるソフトなクッション性と安定感に加え、濡れた路面や岩場でも高いグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールを備え、過酷なトレイルを快適にサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で年間を通じて足元をドライにキープ

高い防水性・透湿性を備えたGORE-TEXを採用。雨や泥などの進入を防ぎ、悪天候時のトレイルでも快適さを保ちます。

砂の侵入を防ぐフィット構造と優れた耐久性アッパー

足首にしっかりフィットするソックライク構造でゴミの侵入をブロック。タフなリップストップアッパーが足を支えます。

Continentalラバーで濡れた路面でも強力グリップ

自動車タイヤ技術を応用したContinentalラバーソールを搭載。雨の日の濡れた岩場や泥道でも確実な足残りを実現します。

まとめ：天候を問わず履ける防御力の高いシューズ

おすすめしたいのは、「全天候型のシューズ」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、雨の日も晴れの日も同じ靴でお出かけできます。

柔らかなクッション性と、靴底のラバーソールで足への負担を軽減。やや重めなので長距離を歩くのに向いている一足です。セールで34％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。