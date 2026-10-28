144Hz有機EL＆12GBメモリで快適！ 高耐久なモトローラの最新スマホ「edge 70 fusion」

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motorola edge 70 fusionは、モトローラが2026年10月23日に発売したばかりの新型SIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、7万1818円で販売されています（10月28日現在）。

本製品は、6.78型Super HD（144Hz駆動）の有機ELディスプレーと7000mAhの超大容量バッテリーを搭載した5G対応SIMフリースマホです。Snapdragon 7s Gen 3と12GBメモリを備え、スムーズな操作感を実現しています。

光学式手ブレ補正付き5000万画素カメラ（Sony LYTIA 710）に加え、おサイフケータイ、IP68・IP69防水防塵やMIL規格準拠の堅牢性も備えたハイスペックな一台です。

長時間駆動を叶える7000mAh大容量バッテリー

7000mAhの超大容量バッテリーを搭載し、充電を気にせず使えます。68W急速充電にも対応し短時間で素早く給電可能です。

高精細な144Hz駆動有機ELと快適な12GBメモリ

リフレッシュレート144Hz対応の6.78型Super HD有機ELを搭載。12GBメモリで複数アプリの同時利用も快適です。

暗所にも強いSony製センサーカメラと高い防水・耐久性

Sony LYTIA 710センサー搭載で高画質撮影が可能。IP68・IP69防水防塵やMIL規格準拠のタフさで過酷な環境でも使えます。

まとめ：頑丈で快適に動くミドルハイスマホ

おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。144Hz有機ELディスプレーとメモリ12GBでぬるぬるサクサク動作、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能もあり、防水性もお墨付きです。

チップセットは「Snapdragon 7s Gen 3」。重いゲームをしない人であれば必要十分なスペックと言えるでしょう。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。