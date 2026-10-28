Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第340回
「仕事も普段使いもこれ1台」でいいんじゃない？ Core 7＆メモリー16GB搭載のASUS製15.6型ノートPC
2026年10月28日 16時00分更新
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高い処理能力で日常からビジネスまでお任せ
「ASUS Vivobook 15」
Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルが16万2093円で販売されています（10月28日現在）。
インテル Core 7 プロセッサー 350と16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.6型スタンダードノートPCです。広視野角のノングレア液晶を備え、ノイズキャンセリングやプライバシーシャッター付きウェブカメラなど快適な作業環境をサポート。
テンキー付きキーボードや各種ポート類、Wi-Fi 6も備え、日常のマルチタスクからビジネス用途まで幅広く活躍します。
「ASUS Vivobook 15」の特徴
インテル Core 7と16GBメモリでマルチタスクも快適
高い処理能力を持つCore 7と16GBメモリを搭載。資料作成や動画視聴など複数の作業もスムーズにこなせます。
打鍵感に優れたテンキー付きキーボードと充実の拡張性
入力しやすいErgoSenseキーボードにテンキーを搭載。USB Type-CやHDMIなど接続ポートも豊富です。
AIノイズキャンセリング＆カメラシャッターで安心のウェブ会議
クリアな音声通話を実現するAI機能と物理的なカメラカバーを備え、プライバシーに配慮した快適なウェブ会議を可能にします。
まとめ：使いやすい快適なノートPC
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものに動画視聴など、さまざまな目的で快適に使えます。
15.6型と大きめなので作業がしやすく、スペックも十分。重量も約1.7kgとそこまで重くないので、持ち運びにも適しています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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