「仕事も普段使いもこれ1台」でいいんじゃない？ Core 7＆メモリー16GB搭載のASUS製15.6型ノートPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルが16万2093円で販売されています（10月28日現在）。

インテル Core 7 プロセッサー 350と16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.6型スタンダードノートPCです。広視野角のノングレア液晶を備え、ノイズキャンセリングやプライバシーシャッター付きウェブカメラなど快適な作業環境をサポート。

テンキー付きキーボードや各種ポート類、Wi-Fi 6も備え、日常のマルチタスクからビジネス用途まで幅広く活躍します。

インテル Core 7と16GBメモリでマルチタスクも快適

高い処理能力を持つCore 7と16GBメモリを搭載。資料作成や動画視聴など複数の作業もスムーズにこなせます。

打鍵感に優れたテンキー付きキーボードと充実の拡張性

入力しやすいErgoSenseキーボードにテンキーを搭載。USB Type-CやHDMIなど接続ポートも豊富です。

AIノイズキャンセリング＆カメラシャッターで安心のウェブ会議

クリアな音声通話を実現するAI機能と物理的なカメラカバーを備え、プライバシーに配慮した快適なウェブ会議を可能にします。

まとめ：使いやすい快適なノートPC

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものに動画視聴など、さまざまな目的で快適に使えます。

15.6型と大きめなので作業がしやすく、スペックも十分。重量も約1.7kgとそこまで重くないので、持ち運びにも適しています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。