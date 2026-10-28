Mojang Studiosは10月28日、サンドボックスゲーム「Minecraft（マインクラフト）」のNintendo Switch 2版を発売した。通常価格は4730円だが、Nintendo Switch版を持っていれば100円で買える（※）。もちろん、データやワールドの引継ぎも可能だ。

※Nintendo Switch 2 本体でNintendo Switch版『Minecraft』を起動すると割引購入の案内がゲーム内メッセージとして表示。そのメッセージ内のリンクから、割引価格で購入が可能となる。

※割引は2027年1月31日まで。

本作は、ブロックでできた広大な世界を自由に探索しながら、自分だけの遊び方を見つけられるオープンワールド型のサンドボックスゲーム。木や石、鉄などの資源を集めて道具やアイテムを作り、家やお城を建てたり、地下洞窟や遺跡を探検したりと、さまざまな遊びを楽しめる。

Switch 2 版では、新たなビジュアル表現「バイブラントビジュアルズ」に対応。光の方向に応じたライティングや立体感のある霧、時間とともに変化する影、水面への反射など、さまざまな表現が強化され、ブロックでできた世界をこれまで以上に美しいグラフィックで冒険できる。

また、任天堂ハードということで、「スーパーマリオ」シリーズをモチーフにした15曲の音楽と40種類のプレイヤースキンが含まれた「スーパーマリオ マッシュアップ パック」も収録。

これまで以上に色鮮やかに描かれる「マイクラ」の世界を、Nintendo Switch 2で冒険してみてはいかがだろうか。

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