任天堂は10月27日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchで遊べるインディーゲームを紹介する「Indie World 2026.10.28」を配信すると発表した。10月28日23時からで、約25分の映像となる。

前回の放送は2026年3月3日で、約7ヵ月ぶり。そこでは「マイリトルパピー」「魔法少女ノ魔女裁判」「にほんの田舎ぐらし」「Ratatan」などのゲームが取り上げられた。

ユーザーからは「グレイシャード発売日決まるかな」「ウィッチブルック発売頼む～」「独創性ガツガツの逞しい作品に期待してる！」「メジャー顔負けのゲームが多数来る番組」など期待する声が寄せられている。

直近のインディーゲームで話題になったものと言えば、「めっちゃカメレオン」「Hades II」「Slay the Spire 2」など個性的な作品が挙げられる。それらに並ぶようなスマッシュヒットタイトルが、今回の番組で登場するのか、期待して番組を視聴しよう。

・Indie World 公式ホームページ

https://www.nintendo.com/jp/indie-world/20261028/index.html

※事前収録した映像を配信します。

※紹介されるソフトには、年齢制限があるものが含まれる場合があります。

※放送はシステム上のトラブル等により予告なく中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

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