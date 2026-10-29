Amazonセール情報大紹介！ 第2426回
最大120Hz対応のスマートグラスが3万円台！ 126型相当の大画面を楽しめるLenovo「Legion Glasses Gen 2」
2026年10月29日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo スマートグラス「Legion Glasses Gen 2（GY21R09341）」をチェック！
Lenovoのスマートグラス「Legion Glasses Gen 2（GY21R09341）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格55,000円から30％オフの38,598円で販売中。
最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、4万円を切る価格も魅力のLenovo「Legion Glasses Gen 2」。マイクロOLEDディスプレーを搭載し、126型相当の仮想スクリーンを表示できる。重さは約65gで、ステレオスピーカーも内蔵するスマートグラスだ。
①最大120Hz表示と高輝度800ニトの映像
1920×1080ドットのマイクロOLEDディスプレーを搭載。リフレッシュレートは最大120Hzで、輝度は800ニト、色域はDCI-P3を98％カバーする。Birdbath光学方式を採用し、視野角は43.5度。
②約65gの軽量ボディと持ち運び用ケース
重さ約65gのメガネ型ボディを採用。持ち運び用のケースに加え、遮光用のライトシールドも付属する。126型相当の仮想スクリーンを表示できる設計で、大型ディスプレーを設置することなく、メガネ型の本体で映像を表示できる。
③USB Type-C接続と音声機能を本体に搭載
映像入力にはUSB Type-C端子を使用し、DisplayPort 1.2に対応する。対応するデバイスと接続して映像を表示できるほか、ステレオスピーカーとマイクも内蔵。
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