最大120Hz対応のスマートグラスが3万円台！ 126型相当の大画面を楽しめるLenovo「Legion Glasses Gen 2」

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【Amazonタイムセール】Lenovo スマートグラス「Legion Glasses Gen 2（GY21R09341）」をチェック！

Lenovoのスマートグラス「Legion Glasses Gen 2（GY21R09341）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格55,000円から30％オフの38,598円で販売中。

最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、4万円を切る価格も魅力のLenovo「Legion Glasses Gen 2」。マイクロOLEDディスプレーを搭載し、126型相当の仮想スクリーンを表示できる。重さは約65gで、ステレオスピーカーも内蔵するスマートグラスだ。

①最大120Hz表示と高輝度800ニトの映像

1920×1080ドットのマイクロOLEDディスプレーを搭載。リフレッシュレートは最大120Hzで、輝度は800ニト、色域はDCI-P3を98％カバーする。Birdbath光学方式を採用し、視野角は43.5度。

②約65gの軽量ボディと持ち運び用ケース

重さ約65gのメガネ型ボディを採用。持ち運び用のケースに加え、遮光用のライトシールドも付属する。126型相当の仮想スクリーンを表示できる設計で、大型ディスプレーを設置することなく、メガネ型の本体で映像を表示できる。

③USB Type-C接続と音声機能を本体に搭載

映像入力にはUSB Type-C端子を使用し、DisplayPort 1.2に対応する。対応するデバイスと接続して映像を表示できるほか、ステレオスピーカーとマイクも内蔵。