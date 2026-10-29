Amazonセール情報大紹介！ 第2425回
モバイルバッテリーが液冷デビュー!? 冷却液が流れるUGREEN「Magflow」が25％オフ
2026年10月29日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】UGREEN 液体冷却式モバイルバッテリー「Magflow（PB793）」をチェック！
UGREENの液体冷却式モバイルバッテリー「Magflow（PB793）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格18,980円から25％オフの14,179円で販売中。
ワイヤレス充電中の発熱を抑えるため、冷却液を循環させる仕組みまで取り入れたのが、UGREENの「Magflow（PB793）」だ。独自のマイクロポンプとTEC冷却技術を組み合わせ、メーカーの試験では通常の充電と比べて最大約10℃の温度低減を実現。しかも、冷却液が流れる様子を外から確認できる透明構造を採用しており、内部の仕組みまで見えるユニークなモデルだ。
①液冷機構に加えて温度を毎秒240回監視
充電中の温度管理には「Thermal Guard」を採用し、毎秒240回の温度監視に対応。液冷機構による放熱に加え、温度を継続的に監視する仕組みも備える。さらに、難燃技術「Dymondcell」や13層の保護機能も採用している。
②Qi2対応の25W充電と最大45Wの有線出力
Qi2規格に対応し、ワイヤレスでは最大25Wの給電が可能。USB Type-Cケーブルを内蔵し、有線接続では最大45Wの出力に対応する。PD3.0、QC4.0、PPSにも対応しており、複数デバイスの同時充電も可能だ。
③強力な磁石で固定できる薄型軽量ボディー
16＋1個のN52H磁石を採用し、最大8Nの吸着力を備える。バッテリー容量は10,000mAhで、本体サイズは108.4×70.5×16.2mm、重量は約220g。充電状況を確認できるスマートディスプレーも搭載している。
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